На Пасху и майские праздники из Харькова запустят дополнительные поезда
Об этом сообщила пресс-служба"Укрзалізниці".
Так, запланировано запустить 11 дополнительных поездов.
Пассажирским поездом № 251/252 Харьков-Николаев можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов. Из Харькова сейчас он отправляется в 16:53, а прибывает в Николаев 06:55. Обратно поезд курсирует через день по парным числам.
Новое расписание "Укрзалізниця" еще не объявила. В Харьковской области, которая с 11 апреля находится в "красной" зоне, «Укрзалізниця» пока не вводит запрет на въезд поездов.
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Кроме того мы писали, что койко-места для больных ковидом в Харьковской области заняты на 68%
Об этом передает пресс-служба областной администрации.
Так, в области для больных коронавирусом выделено 4 795 койко-мест. По состоянию на утро 16 апреля, в регионе занято 68% коечного фонда.
"Что касается обеспечения поточным кислородом - мы продолжаем усиленно работать над этим вопросом. В эти выходные мы дополнительно подключим более 80 коек, еще 30 - на следующей неделе. Все необходимое оборудование для этого уже смонтировано", - уточнили в ХОГА.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.