На Пасху и майские праздники из Харькова запустят дополнительные поезда

Об этом сообщила пресс-служба"Укрзалізниці".

Так, запланировано запустить 11 дополнительных поездов.

Пассажирским поездом № 251/252 Харьков-Николаев можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов. Из Харькова сейчас он отправляется в 16:53, а прибывает в Николаев 06:55. Обратно поезд курсирует через день по парным числам.

Новое расписание "Укрзалізниця" еще не объявила. В Харьковской области, которая с 11 апреля находится в "красной" зоне, «Укрзалізниця» пока не вводит запрет на въезд поездов.

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