Койко-места для больных ковидом в Харьковской области заняты на 68%

Об этом передает пресс-служба областной администрации.

Так, в области для больных коронавирусом выделено 4 795 койко-мест. По состоянию на утро 16 апреля, в регионе занято 68% коечного фонда.

"Что касается обеспечения поточным кислородом - мы продолжаем усиленно работать над этим вопросом. В эти выходные мы дополнительно подключим более 80 коек, еще 30 - на следующей неделе. Все необходимое оборудование для этого уже смонтировано", - уточнили в ХОГА.

Ранее мы писали, что на Харьковщине из-за выжигания сухостоя едва не уничтожили жилые дома.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 6 апреля спасатели получили сообщение о пожаре в пос. Боровая.

Поджигателем оказалась местная жительница - она жгла кусты малины на своем огороде.

Женщина пыталась подручными средствами потушить пожар, но ветер распространил огонь на большие территории - харьковчанка одна справиться не смогла.

По итогу, на женщину составили админпротокол и выписали штраф в сумме 3060 гривен.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.