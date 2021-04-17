На Харьковщине из-за выжигания сухостоя едва не уничтожили жилые дома
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 6 апреля спасатели получили сообщение о пожаре в пос. Боровая.
Поджигателем оказалась местная жительница - она жгла кусты малины на своем огороде.
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Женщина пыталась подручными средствами потушить пожар, но ветер распространил огонь на большие территории - харьковчанка одна справиться не смогла.
По итогу, на женщину составили админпротокол и выписали штраф в сумме 3060 гривен.
Кроме того, в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего сына.
К правоохранителям обратились граждане, которые стали свидетелем происшествия-очевидцы увидели, как женщина бьет своего сына
Женщина объяснила, что из-за эмоций не смогла контролировать свои действия.
На женщину составили административные протоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) и по ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины Об административных правонарушениях.
Кроме того мы писали, что харьковчане забросали омбудсмена жалобами касательно нарушения языкового законодательства.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.