В Харькове 11-летний школьник регулярно срывал уроки дистанционного обучения - за дело взялась полиция

Правоохранители получили жалобы от педагогов одной из школ города, говорится на сайте областной полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что один из учеников периодично давал доступ к обучению посторонним лицам, которые срывали онлайн-уроки.

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу.

На родителей ученика составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями, или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Ранее мы писали, что в Харькове подросток "заминировал" больницу.

13 апреля правоохранителям поступило сообщение о заминировании поликлиники на проспекте Любви Малой в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Работники полиции обследовали 1200 кв. м помещений и 700 кв. м прилегающей территории - взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружили.

Полицейские установили личность "минера" - им оказался 15-летний харьковчанин. Подросток признался, что позвонил в полицию и сообщил о минировании ради развлечения.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 , санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.