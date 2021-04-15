В Харькове 11-летний школьник регулярно срывал уроки дистанционного обучения - за дело взялась полиция
Правоохранители получили жалобы от педагогов одной из школ города, говорится на сайте областной полиции.
Сотрудники полиции выяснили, что один из учеников периодично давал доступ к обучению посторонним лицам, которые срывали онлайн-уроки.
Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу.
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На родителей ученика составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями, или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
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