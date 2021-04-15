В Харькове жители из-за долгов по зарплатам перекрывают дороги

Дороги по улице Сумской, Белгородском шоссе и Деревянко работники авиационного завода перекрывают на пешеходных переходах.

Как рассказали работники предприятия, зарплату им не платят с апреля 2020 года.

Кроме того, по их словам, почти год работники государственного предприятия не получают не только зарплату, но и отпускные, больничные и другие социальные выплаты, передает "Депо Харьков".

За порядком следят правоохранители.

Люди с интервалом в 15 минут выходят на пешеходные переходы, перекрывая движение транспорта.

В городе образовались пробки, между митингующими и водителями уже произошло несколько словесных перепалок.

К слову, в Харькове образовались огромные пробки - движение транспорта замерло.

На ул. Деревянко ближе к Белгородскому шоссе утром, 15 апреля, образовалась огромная пробка.

Онлайн-карта в Харькове отображает улицу темно-красным цветом, а это означает, что движение там практически остановилось.

Кроме утреннего часа пик, это связано с перекрытием дороги сотрудниками Харьковского авиационного завода, которые вышли на митинг, из-за массовых задержек зарплаты.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.