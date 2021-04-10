В Харьковской области больше тысячи человек заразилось ковидом
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
В Харьковской области по состоянию на 8:00 10 апреля обнаружили 115 790 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 1 343 — за прошедшие сутки.
От ковида за сутки умерли 28 человек в Харьковской области.
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Вакцинировано в пятницу — 410 человек. Харьковская область на третьем месте в Украине по числу заболевших COVID-19 за сутки.
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.