На Харьковщине дети решились на преступление

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

В Первомайском ограбили магазин. Злоумышленники взломали оконный роллет и вынесли из магазина продукты и спиртные напитки.

Правоохранители разыскали злоумышленников - трое подростков возрастом 11, 14 и 16 лет Первомайского - мотивы своего поступка задержанные объяснить не смогли.

Ребят доставили в участок полиции, украденный товар изъят.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подросткам светит до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.