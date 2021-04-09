На Харьковщине дети решились на преступление
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
В Первомайском ограбили магазин. Злоумышленники взломали оконный роллет и вынесли из магазина продукты и спиртные напитки.
Правоохранители разыскали злоумышленников - трое подростков возрастом 11, 14 и 16 лет Первомайского - мотивы своего поступка задержанные объяснить не смогли.
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Ребят доставили в участок полиции, украденный товар изъят.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подросткам светит до 6 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.