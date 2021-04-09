В Харькове мужчина едва не погиб из-за собственной неосторожности
Об этом сообщили в telegram-канале «Типичное ХТЗ».
В Харькове на пр. Индустриальном произошел пожар в общежитии - вспыхнула комната на 5-м этаже.
Как сообщили свидетели, виновником пожара стал собственник комнаты, который пьяным уснул с сигаретой.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, вынесли пострадавшего из опасного помещения и передали медикам.
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«Мужчина обгорел очень сильно, на руках слезла кожа. Был в сознании, назвал имя фамилию», - сообщили очевидцы ЧП.
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.