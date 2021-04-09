Мощный пожар вспыхнул в Харьковской многоэтажке

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Происшествие случилось вечером 8 апреля - горела квартира на пятом этаже дома.

Пожарные успели вынести из квартиры 60-летнего мужчину, но, к сожалению, он скончался от полученных травм в ожоговом центре Харькова.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.