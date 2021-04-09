В Харькове пропал ребенок

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Шестилетний мальчик потерялся, когда возвращался домой из школы вместе со старшим братом.

Происшествие случилось днем 8 апреля.

Пропавшего мальчика патрульные нашли в тот же день на и передали отцу.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.