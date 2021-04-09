В Харьковской области за сутки COVID-19 заболели сотни человек

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

Так, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 1194 пациентов, умер за сутки 21 пациент.

Всего за время пандемии в нашем регионе коронавирус диагностировали у 114 447 пациентов.

По Украине за время пандемии инфекцию выявили у 1 823 674 граждан (19 676 случаев за сутки), из них 36 381 — умерли, 1 395 104 — смогли побороть заболевание.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве (1864), а также Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.