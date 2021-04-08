В Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области вирус не сбавляет обороты.

По состоянию на 8 апреля на территории Харьковской области дополнительные ограничения ввели в 13 общинах.

По данным ХОГА, карантин усилили в Шевченковской, Волчанской, Лозовской, Люботинской и Богодуховской общине.

Также ограничения "красной" зоны ввели на территории Боровской, Купянской, Безлюдовской, Песочинской и Нововодолажской территориальных общин.

Кроме этого, карантин усилили в Высочанскому, Барвинковской и Золочевской общинах.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.