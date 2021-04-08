В Харьковской области зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом

С начала пандемии на Харьковщине ковидом заболели 113 253 человека, об этом 8 апреля сообщил Харьковский областной лабораторный центр.

1427 новых больных коронавирусом обнаружили на Харьковщине за прошедшие сутки, 711 человек выздоровели, от осложенинй вируса умерло 22 человека.

"89 394 случая выздоровления, 21 729 случаев под медицинским наблюдением, 2130 случаев летальные", — говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что в Харькове школьница выпала со второго этажа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.

Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.

Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.

В итоге ее госпитализировали в больницу.

"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.