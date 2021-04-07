В Харьковской области из-за сжигания сухостоя горят гектары экосистем

Харьковчане начали активно наводить порядок на своих хозяйствах - зачастую выжиганием мусора и остатков растительности.

Из-за этого распрастраняются пожары в природных экосистемах и на открытых территориях.

Только за прошедшую неделю произошло 397 пожаров в экосистемах.

Пожарные предупреждают об опасности сжигания сухостоя и мусора. Часто огонь распространяется очень быстро и выжигает целые экосистемы, нередко вредит и зданиям.

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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.