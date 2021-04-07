В Харьковской области из-за сжигания сухостоя горят гектары экосистем
Харьковчане начали активно наводить порядок на своих хозяйствах - зачастую выжиганием мусора и остатков растительности.
Из-за этого распрастраняются пожары в природных экосистемах и на открытых территориях.
Только за прошедшую неделю произошло 397 пожаров в экосистемах.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Подопечная Потапа Андраде впервые рассказала, как Данилко ее напугал на "Маске": "Чуть голова не вылетела..."
Дан Балан разоткровенничался о возвращении на "Голос країни" и чувствах к Тине Кароль: "Туда поцеловал..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
Перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»
Пожарные предупреждают об опасности сжигания сухостоя и мусора. Часто огонь распространяется очень быстро и выжигает целые экосистемы, нередко вредит и зданиям.
Кроме того мы писали, что в Харькове пенсионерке стало плохо в собственной квартире - медики не смогли к ней попасть
Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.