На Салтовке полиция оцепила двор
Как сообщили местные жители, во дворе нашли гранату.
В полиции подтвердили информацию - похожий на гранату предмет обнаружил мужчина, выгуливавший собаку.
Прибывшие на место правоохранители изъяли корпус гранаты Ф-1, он был ржавый, без запала и опасности для окружающих не представлял.
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