На Салтовке полиция оцепила двор

Как сообщили местные жители, во дворе нашли гранату.

В полиции подтвердили информацию - похожий на гранату предмет обнаружил мужчина, выгуливавший собаку.

Прибывшие на место правоохранители изъяли корпус гранаты Ф-1, он был ржавый, без запала и опасности для окружающих не представлял.

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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.