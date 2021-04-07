Под Харьковом пропала женщина
Как сообщили в полиции, 83-летняя жительница Изюма 5 апреля ушла из дома и не вернулась.
С заявлением о пропаже пенсионерки обратилась ее дочь.
Дочь пропавшей рассказала, что пенсионерка состоит на учете у врача-психиатра.
Полиция оперативно начала искать женщину. Спустся время выяснилось, что она на электричке приехала в Харьков.
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Патрульные нашли пожилую женщину на железнодорожном вокзале и вызвали медиков - ее госпитализировали в больницу.
Кроме того мы писали, что в Харькове пенсионерке стало плохо в собственной квартире - медики не смогли к ней попасть
Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.