Харьковскую область заволокло густым туманом
В Харьковском региональном гидрометеоцентре сообщили, он появился благодаря осадкам, которые выпали накануне.
"После дождей, которые прошли 4 апреля, увеличилась влажность приземного слоя воздуха и почвы; безветренная и малооблачная погода ночью - все это поспособствовало появлению густого тумана утром 5 апреля. В некоторых местах видимость составляла меньше 50 метров", - заявили специалисты.
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Как
Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:
- работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- работа торгово-развлекательных центров;
- массовые развлекательные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
- курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
- пребывание на территориях общего пользования без масок.
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Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.