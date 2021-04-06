Харьковскую область заволокло густым туманом

В Харьковском региональном гидрометеоцентре сообщили, он появился благодаря осадкам, которые выпали накануне.

"После дождей, которые прошли 4 апреля, увеличилась влажность приземного слоя воздуха и почвы; безветренная и малооблачная погода ночью - все это поспособствовало появлению густого тумана утром 5 апреля. В некоторых местах видимость составляла меньше 50 метров", - заявили специалисты.

Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.

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Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

  • работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • массовые развлекательные мероприятия;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • работа непродовольственных рынков;
  • посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
  • курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
  • пребывание на территориях общего пользования без масок.

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К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.