На 60-летнего харьковчанина напала стая диких собак, чтобы защититься - он начал стрелять по ним
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители выяснили, что по собакам стреляли двое мужчин 52 и 60-летний охотоведы Изюмского лесхоза.
По версии мужчины, на него напала стая диких собак, некоторые из животных показались ему бешеными и чтобы их отогнать, он выстрелил в сторону стаи.
Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до 3 лет ограничения свободы.
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Как
Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:
- работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- работа торгово-развлекательных центров;
- массовые развлекательные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
- курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
- пребывание на территориях общего пользования без масок.
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