На 60-летнего харьковчанина напала стая диких собак, чтобы защититься - он начал стрелять по ним

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что по собакам стреляли двое мужчин 52 и 60-летний охотоведы Изюмского лесхоза.

По версии мужчины, на него напала стая диких собак, некоторые из животных показались ему бешеными и чтобы их отогнать, он выстрелил в сторону стаи.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до 3 лет ограничения свободы.

Популярные статьи сейчас

Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."

Трагически погиб знаменитый певец, участник культового талант-шоу: «Он попал в…»

Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"

Остапчук изменился до неузнаваемости, придирчивый Данилко не сдержал эмоций: "Вова, наконец..."

Мать новорожденной дочери Сенцова вскрыла горькую правду, есть любовница: "Он отказался..."
Показать еще

Полиция Запорожья, фото: скриншот You Tube

Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

  • работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • массовые развлекательные мероприятия;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • работа непродовольственных рынков;
  • посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
  • курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
  • пребывание на территориях общего пользования без масок.

карантин, локдаун, украинцы в масках, пенсионер, проезд в транспорте, полиция

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.