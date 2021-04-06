На 60-летнего харьковчанина напала стая диких собак, чтобы защититься - он начал стрелять по ним

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что по собакам стреляли двое мужчин 52 и 60-летний охотоведы Изюмского лесхоза.

По версии мужчины, на него напала стая диких собак, некоторые из животных показались ему бешеными и чтобы их отогнать, он выстрелил в сторону стаи.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до 3 лет ограничения свободы.

Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

работа торгово-развлекательных центров;

массовые развлекательные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;

курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;

пребывание на территориях общего пользования без масок.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.