На Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

  • работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • массовые развлекательные мероприятия;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • работа непродовольственных рынков;
  • посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
  • курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
  • пребывание на территориях общего пользования без масок.

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Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

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Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

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К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.