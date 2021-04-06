На Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

работа торгово-развлекательных центров;

массовые развлекательные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;

курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;

пребывание на территориях общего пользования без масок.

Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.