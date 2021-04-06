В Харькове без вести пропал 24-летний парень

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Даниил Нечволод еще 3 апреля вышел из дома на проспекте Гагарина в районе улицы Одесской и пропал.

Даниил был одет в черную куртку и серые спортивные штаны, обут в черные с синими вставками мокасины.

Особые приметы: заикается, может передвигаться вприпрыжку. Верхняя челюсть без зубов.

Даниил Нечволода нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.