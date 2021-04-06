В Харькове без вести пропал 24-летний парень
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Даниил Нечволод еще 3 апреля вышел из дома на проспекте Гагарина в районе улицы Одесской и пропал.
Даниил был одет в черную куртку и серые спортивные штаны, обут в черные с синими вставками мокасины.
Особые приметы: заикается, может передвигаться вприпрыжку. Верхняя челюсть без зубов.
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Даниил Нечволода нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.
Об этом
3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.
Во время транспортировки сердце малыша остановилось.
Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.
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