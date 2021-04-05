Изюмская больница перегружена больными ковидом
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В Изюмской городской больнице Песчанской Богоматери, рассчитанной на 120 пациентов, 3 апреля находилось 125.
Из-за нехватки койко-мест в медучреждении, которое с сентября 2020 года принимает больных коронавирусом, пришлось ставить дополнительные кровати.
"Все эти больные размещены в палатах, но мы уплотняем количество коек. Да, это дискомфорт, но важно то, что все, кто рассчитывает на стационарное лечение, его получают", - отметил заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин.
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Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.
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3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.
Во время транспортировки сердце малыша остановилось.
Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.
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