Изюмская больница перегружена больными ковидом

Об этом сообщает "Суспільне".

В Изюмской городской больнице Песчанской Богоматери, рассчитанной на 120 пациентов, 3 апреля находилось 125.

Из-за нехватки койко-мест в медучреждении, которое с сентября 2020 года принимает больных коронавирусом, пришлось ставить дополнительные кровати.

"Все эти больные размещены в палатах, но мы уплотняем количество коек. Да, это дискомфорт, но важно то, что все, кто рассчитывает на стационарное лечение, его получают", - отметил заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин.



Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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