Под Харьковом пропала девушка

В полиции рассказазли, что в Богодуховское райуправление обратилась жительница поселка Коломак и сообщила, что приемная дочь ушла из дома и не вернулась.

Уже через час силовики установили местонахождение девушки - она ночевала на сеновале недалеко от своего дома. Утром девочка замерзла и пришла к своей подруге.

В полиции провели с несовершеннолетней профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности ее опекуна по ст. 184.

Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.



