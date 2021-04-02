В Харькове спасли собаку, которая неделю была на льдине без еды
Об этом сообщили в группе “Спасение животных Харьков”.
Чтобы спасти дворняжку, спасателям понадобилось четыре дня - собака рисковала провалиться в воду. Спасали животное шестеро человек, в том числе и специалист по подводному плаванию со снаряжением.
Моторную лодку предоставил работник соседней базы.
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Когда люди приблизились к собаке, она испугалась и прыгнула в воду. Дайвер сумел поймать ее уже в камышах.
Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.
На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.