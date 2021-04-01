Под Харьковом застряла скорая
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.
Автомобиль бригады скорой медицинской помощи застрял в грязи в селе Красное Харьковского района. На помощь прибыли спасатели из поселка Липцы.
С помощью буксировочного троса и специальной техники бойцы ГСЧС вытащили машину медиков из грязи.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме.
Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.
Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.
Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.