В Харькове ученики вернутся за парты 5 апреля
Об этом сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
В учебных заведениях Харькова с 5 апреля начнется учебный процесс по смешанной системе: 1-4 классы будут учиться непосредственно в учреждениях, другие школьники приступят к дистанционному обучению.
По словам Деменко, в случае попадания Харькова в красную зону, детские сады и младшие классы закрывать не будут.
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"Это просто катастрофа, когда дети маленькие, их деть некуда, мы уже за этот год научились осуществлять все противоэпидемические мероприятия, которые необходимы", — заявила Деменко.
Ранее мы писали, что на Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме.
Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.
Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.
Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.