В Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу
Об этом
3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
«Холостячка» Мишина показала, как кайфует с Эллертом, в сети обзавидовались: «Дай Бог…»
Раскрепощенная Кароль в платье с бесстыжим декольте забыла прикрыть главное: "Ну чего стесняться"
Оборвалась жизнь знаменитой советской актрисы, ее помнят миллионы: "Тело две недели пролежало…"
Украинскую землю засыпает снегом посреди весны, кадры: спасатели предупреждают об опасности
Во время транспортировки сердце малыша остановилось.
Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.
Ранее мы писали, что на дорогах Харьковщины ожидается туман.
Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области 5 апреля на дорогах ожидается туман.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
В свою очередь синоптики предупредили о перемене погоды. На Харьковщине ожидается переменная облачность, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Харькове - 9-11 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов тепла.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.