В Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

Ранее мы писали, что на дорогах Харьковщины ожидается туман.

Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области 5 апреля на дорогах ожидается туман.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

В свою очередь синоптики предупредили о перемене погоды. На Харьковщине ожидается переменная облачность, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Харькове - 9-11 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов тепла.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.