В Харькове произошло тройное ДТП с мотоциклом
На пр. Героев Сталинграда в Харькове по данным патрульных, столкнулись автомобили Range Rover, Renault Fluence и мотоцикл Suzuki.
В результате ДТП пострадал один человек – водитель мотоцикла, его госпитализировали.
Запись с видеорегистратора.
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Ранее мы писали, что на дорогах Харьковщины ожидается туман.
Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области 5 апреля на дорогах ожидается туман.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
В свою очередь синоптики предупредили о перемене погоды. На Харьковщине ожидается переменная облачность, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Харькове - 9-11 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов тепла.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.