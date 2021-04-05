С 5 апреля школьники после весенних каникул будут учиться дистанционно
Решение оставить учеников 1 - 11 классов дома приняли в Чугуеве.
Об этом сообщили на сайте Чугуевского горсовета.
В городе продолжают болеть 4 детей и 9 работников учебных заведений, на самоизоляции находятся 32 ребенка и 10 работников - кружки и секции также будут работать дистанционно.
С 5 до 9 апреля на дистанционку перейдут школьники Змиева.
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Также на дистанционую форму обучения перейдут ученики школ в Валках.
Ранее мы писали, что на Харьковщине разыскивают мужчину.
В городе Мерефе Харьковской области пропал 51-летний Константин Пахолюк. В последний раз его видели 1 апреля. Мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Баркевича, и пропал.
Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения.
В чем был одет – неизвестно, на улицу вышел без куртки.
Особые приметы: нет левого глаза.
Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.