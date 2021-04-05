В Харькове сообщили о минировании сразу нескольких гипермаркетов
На Героев Труда и пр. Гагарина эвакуируют "Эпицентры"
"Всех вывели и никого не впускают", - говорится в телеграм-канале "Шептун".
По словам очевидцев, из магазинов выводят покупателей, все стоят на парковке.
На месте работает полиция. Официальная информация уточняется.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
«Холостячка» Мишина показала, как кайфует с Эллертом, в сети обзавидовались: «Дай Бог…»
Прижившийся в США сын Чапкиса показал самое дорогое, и это не танцы: "Жена гордится..."
Оборвалась жизнь знаменитой советской актрисы, ее помнят миллионы: "Тело две недели пролежало…"
Украинскую землю засыпает снегом посреди весны, кадры: спасатели предупреждают об опасности
Ранее мы писали, что на Харьковщине разыскивают мужчину.
В городе Мерефе Харьковской области пропал 51-летний Константин Пахолюк. В последний раз его видели 1 апреля. Мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Баркевича, и пропал.
Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения.
В чем был одет – неизвестно, на улицу вышел без куртки.
Особые приметы: нет левого глаза.
Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.