В Харькове вместо тела умершего мужчины в пакете родственникам выдали тело неизвестной женщины
Происшествие случилось в COVID–отделении Богодуховской центральной районной больницы, передает "Суспільне".
Заявление от родственника умершего зарегистрировано, полиция проводит проверку.
Заместитель руководителя Богодуховской больницы Яна Грищенко называет ситуацию случайной ошибкой.
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"Никакой подмены не было — бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы — мы просто люди", — сказала Грищенко.
Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.