В Харькове вместо тела умершего мужчины в пакете родственникам выдали тело неизвестной женщины

Происшествие случилось в COVID–отделении Богодуховской центральной районной больницы, передает "Суспільне".

Заявление от родственника умершего зарегистрировано, полиция проводит проверку.

Заместитель руководителя Богодуховской больницы Яна Грищенко называет ситуацию случайной ошибкой.

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"Никакой подмены не было — бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы — мы просто люди", — сказала Грищенко.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

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К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.