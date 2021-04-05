В Харькове открывают еще одну больницу для пациентов с ковидом

Об этом пишет "Суспільне".

Госпиталь ветеранов, что на улице Врубеля, район Новой Баварии, готовят к приему больных с коронавирусом с 5 апреля.

"Задачу поставили - открыться в понедельник. Директора готовят все необходимые мероприятия, разбираются с больными, которые есть. Относительно госпиталя - 100%, по областной травматологии - есть определенные вопросы: там лежат пациенты, у которых были операции на позвоночнике и так далее ", - рассказал и.о. директора Департамента здравоохранения Игорь Волченко.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.