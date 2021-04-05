В харьковском метро хулиган бросился с кулаками на полицейского
Происшествие произошло на станции "Дворец спорта", сообщили ГУНП в Харьковской области
Полицейский в метро увидел мужчину навеселе без маски и сделал ему замечание - в ответ нарушитель повел себя агрессивно и ударил полицейского несколько ударов кулаком в лицо.
Сотрудник полиции вместе с охранником угомонили дебошира и доставили его в комнату полиции.
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На место для выяснения всех обстоятельств происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.