В харьковском метро хулиган бросился с кулаками на полицейского

Происшествие произошло на станции "Дворец спорта", сообщили ГУНП в Харьковской области

Полицейский в метро увидел мужчину навеселе без маски и сделал ему замечание - в ответ нарушитель повел себя агрессивно и ударил полицейского несколько ударов кулаком в лицо.

Сотрудник полиции вместе с охранником угомонили дебошира и доставили его в комнату полиции.

На место для выяснения всех обстоятельств происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.