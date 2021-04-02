В Харьковской области заканчиваются ковидные койки

Об этом утром 2 апреля заявил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

На всю Харьковскую область осталось 45 свободных коек со стационарным кислородом.

Также он добавил, что сейчас в Харьковской области госпитализированы 1082 кислородозависимых пациента.

коронавирус, больница, врачи

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Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.