В Харьковской области заканчиваются ковидные койки
Об этом утром 2 апреля заявил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
На всю Харьковскую область осталось 45 свободных коек со стационарным кислородом.
Также он добавил, что сейчас в Харьковской области госпитализированы 1082 кислородозависимых пациента.
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Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.
На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.