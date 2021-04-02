В Харькове начали включать фонтаны

Первыми включили фонтаны на Зеркальной струе и возле театра оперы и балета.

По словам начальника участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степана Алещенкова, чуть позже включат фонтаны, которые находятся в парках и скверах.

«В ближайшее время мы приступаем к запуску фонтанов в саду Шевченко. Это Каскадное озеро, фонтан «Каскад», цветомузыкальный фонтан и фонтаны с обезьянками. После завершения всех пусконаладочных работ и запуска будут собираться другие фонтаны в районах города Харькова», — говорится в сообщении.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

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