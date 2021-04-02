Пожар в квартире девятиэтажного дома в Харькове вспыхнул 24 марта

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело двухлетнего мальчика.

Других двух жительниц дома, маму и бабушку ребенка, пожарным удалось спасти.

Но, к сожалению, 2 апреля стало известно, что после пожара в Лозовой, в результате которого погиб двухлетний мальчик, умерла еще одна пострадавшая – 63-летняя бабушка ребенка.

Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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