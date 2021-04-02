Долг по зарплате на предприятиях Харьковщины составил более 470 миллионов гривен

Об этом 1 апреля сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, пишет "Слобідський край".

Основная часть суммы, 90% невыплаченной зарплаты, приходилась на предприятия промышленности: там работникам задолжали 423,8 млн гривен.

В целом долг по зарплате на 1 марта на активных в начале 2021 года предприятиях составил 471,1 млн гривен.

При этом за февраль долг уменьшился на 20,4 миллиона гривен, или 4,2%.

Не смогли получить вовремя деньги 14,6 тысячи работников Харьковской области.

Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.