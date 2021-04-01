В опорной больнице Харьковской области заняты все койки для больных ковидом

Об этом сообщили в пресс-службе Валковского городского совета со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Богдана Носатова.

Утром 31 марта в Валковский районной больнице Харьковской области находились 122 пациентов, в том числе 78 больных с подтвержденным COVID-19.

коронавирус, больница, врачи

"Поскольку Валковская центральная районная больница еще в апреле 2020 года вошла в список 17 медицинских учреждений области, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом в случае всплеска заболеваемости, больные коронавирусом поступают из Харькова, Дергачей, Мерефы, Новой Водолаги, Коломака, Манченок и других ближайших населенных пунктов", — отметили горсовете.

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Богдан Носатов добавил, что нагрузка на медиков громады возросла почти вдвое.

Ранее мы писали, что на Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме.

Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.

Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.

Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.