В Харькове на дороге произошла забавная ситуация
В районе станции метро "Им. Александра Масельского" из автомобиля на дорогу посыпались огурцы.
В машине открылся багажник, откуда начали сыпаться огурцы.
Овощи усыпали всю проезжую часть.
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"У братишки на "Пирожке" открылась дверь в багажнике и посыпались огурцы. Похоже, пару ящиков прилетели братишке на "Ситроене", - говорят очевидцы.
Ранее мы писали, что на Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме.
Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.
Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.
Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.