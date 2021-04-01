Жители Люботина начали палить сухостой прямо под газовой трубой

Об этом говорится в телеграм-канале "Веха".

«Мудрость 80-го левела. Жители Люботина настолько умные, что жгут сухостой прямо под газовой трубой», - пишут в комментариях украинцы.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что на Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме.

Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.

Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.

Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.