В Харьковской области спасатели обнаружили тело женщины

Об этом сообщили в Богодуховском РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в поселке Павловка Богодуховского района.

Огнем была охвачена сухая трава на открытой территории на площади 1 га, на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины 1983 года рождения.

В ГСЧС предполагают, что причиной возгорания стало умышленное выжигание травы.

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С начала этой недели работы у чрезвычайников стало больше в разы, а все из-за пожаров.

Как произошло, например, на улице Двухлетней- накануне огонь начал быстро распространяться из-за ветра и остановился всего в нескольких метрах от частного сектора с одной стороны, и от гаражей с другой.

Мерефянское шоссе в сети окрестили "дорогой в ад", а все из-за поджога травы на обочине.

Чрезвычайники констатируют, что с начала марта в экосистемах произошло 162 пожара. Из них 120 вспыхнули в течение последних трех суток. В основном на открытых территориях горит тростник и сухая трава.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

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