В Харьковской области спасатели обнаружили тело женщины
Об этом сообщили в Богодуховском РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в поселке Павловка Богодуховского района.
Огнем была охвачена сухая трава на открытой территории на площади 1 га, на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины 1983 года рождения.
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В ГСЧС предполагают, что причиной возгорания стало умышленное выжигание травы.
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