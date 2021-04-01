На Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме
Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.
Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.
Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.
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Также мы писали, что Харьков и область окутаны черным дымом.
С начала этой недели работы у чрезвычайников стало больше в разы, а все из-за пожаров.
Как произошло, например, на улице Двухлетней- накануне огонь начал быстро распространяться из-за ветра и остановился всего в нескольких метрах от частного сектора с одной стороны, и от гаражей с другой.
Мерефянское шоссе в сети окрестили "дорогой в ад", а все из-за поджога травы на обочине.
Чрезвычайники констатируют, что с начала марта в экосистемах произошло 162 пожара. Из них 120 вспыхнули в течение последних трех суток. В основном на открытых территориях горит тростник и сухая трава.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.