В Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 выявили у 620 человек, умерли 18 заболевших.

Всего по Украине коронавирус медики зарегистрировали у 1 691 737 граждан (17 569 случаев за сутки), из них 33 246 — умерли, 1 323 083 — смогли побороть инфекцию.

Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.

30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.

Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".

"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".

На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.

"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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