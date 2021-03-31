В Харькове мужчина выпал с 12-го этажа
ЧП случилось на улице Плехановской.
На место происшествия выезжала бригада “скорой” помощи, но медикам осталось только констатировать смерть - 40-летний мужчина погиб моментально.
“Мужчина 40 лет выпал с 12 этажа. У него были многочисленные травмы, несовместимые с жизнью”, – сообщили медики.
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Официальной информации на данный момент нет.
Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.
30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.
Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".
"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".
На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.
"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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