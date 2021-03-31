В Харькове мужчина выпал с 12-го этажа

ЧП случилось на улице Плехановской.

На место происшествия выезжала бригада “скорой” помощи, но медикам осталось только констатировать смерть - 40-летний мужчина погиб моментально.

“Мужчина 40 лет выпал с 12 этажа. У него были многочисленные травмы, несовместимые с жизнью”, – сообщили медики.

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Официальной информации на данный момент нет.

Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.

30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.

Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".

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"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".

На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.

"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.