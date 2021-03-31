В Харьковской области изменили расписание электричек

Так, внесены коррективы в расписание пригородных поездов по маршруту Люботин-Харьков-Левада, передает "Status quo".

Часть электричек отменена, часть будет следовать по измененному маршруту.

В частности, с 30 марта на две недели отменены пригородные поезда:

№6914 Люботин – Харьков-Балашовский,

№6309 Харьков-Пассажирский – Люботин,

№6915 Харьков-Балашовский – Огульцы.

При этом электропоезд №6919 Харьков-Пассажирский – Огульцы, который отправляется из Харькова в 17:30, с 30 марта будет курсировать по измененному маршруту через станцию Шпаковка.

Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.

30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.

Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".

"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".

На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.

"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.

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