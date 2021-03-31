В Харьковской области изменили расписание электричек
Так, внесены коррективы в расписание пригородных поездов по маршруту Люботин-Харьков-Левада, передает "Status quo".
Часть электричек отменена, часть будет следовать по измененному маршруту.
В частности, с 30 марта на две недели отменены пригородные поезда:
- №6914 Люботин – Харьков-Балашовский,
- №6309 Харьков-Пассажирский – Люботин,
- №6915 Харьков-Балашовский – Огульцы.
При этом электропоезд №6919 Харьков-Пассажирский – Огульцы, который отправляется из Харькова в 17:30, с 30 марта будет курсировать по измененному маршруту через станцию Шпаковка.
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Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.
30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.
Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".
"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".
На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.
"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
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