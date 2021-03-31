Под Харьковом сын убил мать из-за беспорядка в комнате
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В ходе следствия было установлено, что осенью 2020 года мужчина, проживая со своей 81-летней матерью, пригласил в квартиру друзей, с которыми распивал спиртное.
После ужина мужчина зашел в комнату матери, увидел там беспорядок - из-за этого между родственниками случился конфликт.
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Мужчина набросился на мать с кулаками, начал избивать ее, нанося пенсионерке удары кулаками по лицу. От полученных ударов пожилая женщина умерла. Сын лишь утром заметил, что мать скончалась.
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 8 годам лишения свободы.
Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.
30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.
Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".
"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".
На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.
"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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