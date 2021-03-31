С 1 апреля в Харьковской области начинается сезон тишины

В период массового размножения диких животных, с 1 апреля до 15 июня в Харьковской области продлится сезон тишины, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

На указанный период запрещено проведение работ, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах).

За нарушение требований грозит штраф от 510 до 850 грн, для должностных лиц от 850 до 1190 грн.

Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.

30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.

Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".

"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".

На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.

"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.

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