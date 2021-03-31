С 1 апреля в Харьковской области начинается сезон тишины
В период массового размножения диких животных, с 1 апреля до 15 июня в Харьковской области продлится сезон тишины, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
На указанный период запрещено проведение работ, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах).
За нарушение требований грозит штраф от 510 до 850 грн, для должностных лиц от 850 до 1190 грн.
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Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.
30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.
Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".
"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".
На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.
"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.