Покойный Геннадий Кернес оставил миллиардное "наследство" своим ближайшим родственникам
Огромное количество объектов недвижимости в Харькове после смерти мэра города Геннадия Кернеса перешел в собственность его жены Оксаны Гайсинской и пасынка Родиона Гайсинского, об этом сообщают в сюжете Bihus.Info.
Среди недвижимости в "наследство" Гайсинским перешла земля под самыми большими харьковскими рынками, кафе и зданиями в историческом центре Харькова.
Журналисты подсчитали, что стоимость активов, владельцами которых теперь по сути являются Оксана и Родион Гайсинские, может составлять около 1,3 млрд гривен.
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В то же время это может быть не исчерпывающий перечень имущества, которое "получили в наследство" родственники Кернеса, говорится в сюжете.
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Об этом сообщает пресс-служба суда.
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