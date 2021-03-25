В Полтаве продолжат судить покойного Геннадия Кернеса

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Очередное заседание Киевского райсуда Полтавы назначено на 7 апреля.

Кроме скончавшегося мэра, по делу о похищении человека, пытках и угрозе убийством проходят Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

Также недавно мы писали, что волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.

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коронавирус, больница, врачи

Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине.

"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.

коронавирус, больница, врачи

Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.