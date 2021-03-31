В больницах Харькова заняты 87,2% коек предназначенных для лечения больных ковидом
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на заместительницу городского головы Светлану Горбунову-Рубан.
"732 пациента проходят лечение в стационаре, 438 из них находятся на кислородной поддержке», – отметила Горбунова-Рубан.
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Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.
"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.
По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.
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