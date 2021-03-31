Работники харьковского метро обратились в полицию

Как сообщает полиция, парень записывал с товарищем видео, на нем он, ожидая последнюю электричку, нарушает общественный порядок: ведет себя неприлично и портит имущество станции.

Ребята сами распространили видео местными пабликами в соцсетях.

Правоохранители быстро установили личность нарушителя. Им оказался 17-летний школьник.

По словам парня, он плохо помнит тот день, потому что был пьян.

Полицейские по факту нарушения общественного порядка составили протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.

"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.

По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

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